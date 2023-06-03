رسميًا.. باريس سان جيرمان: شكرًا ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وينتهي عقد ميسي مع البي إس جي في صيف 2023، بعدما انضم لقلعة حديقة الأمراء في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021، في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة الإسباني.

ارتبط اسم ميسي بانتقاله للعديد من الأندية في الموسم المقبل، على رأسها عودته لبرشلونة، وانضمامه لصفوف الهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي وذلك في الميركاتو الصيفي القادم.

كان كريستوف جالتيير، المدير الفني للفريق الباريسي، أعلن يوم الخميس الماضي، رحيل البرغوث عن سان جيرمان في المؤتمر الصحفي لمباراة فريق العاصمة الفرنسية ضد كليرمونت بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

وصرح ميسي عبر قناة «ESPN»: سعدت للغاية بتمثيل باريس سان جيرمان، استمتعت حقا بالتواجد في النادي، واللعب بجوار هؤلاء اللاعبين المميزين».

وأضاف النجم الأرجنتيني: «أشكر إدارة النادي الفرنسي ومسئوليه على هذه التجربة الرائعة».

وتوج ميسي ببطولة الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان في عامي 2022 و2023، فضلًا عن حصده لقب كأس السوبر الفرنسي مرة وحيدة.

وسجل ليونيل ميسي 20 هدفًا وصنع مثلهم خلال فترة ارتدائه قميص باريس سان جيرمان، في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.