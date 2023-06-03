موسكو: باريس طرف نشط بالنزاع في أوكرانيا

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن باريس طرف نشط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، لذلك يصعب تصنيفها دولة محايدة يمكن أن تلعب دور الوسيط.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "لم أر أو أسمع أي تصريحات رسمية من قبل رئيس فرنسا حول هذه المسألة، ولكن في هذه الحالة، يصعب تصنيف فرنسا دولة محايدة، دولة يمكنها أن تدعي نوعا ما دور الوسيط مثل البرازيل، مثل الصين، مثل الدول الأفريقية مثل الفاتيكان".

وتابع: "لم يعد بإمكان باريس القيام بذلك، لأن فرنسا طرف نشط في هذا النزاع، ومشارك من جانب أوكرانيا، ويجب محاسبة فرنسا على ذلك".

وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على أي اتصالات من شأنها تحقيق أهداف بلاده بوسائل غير عسكرية.

ولفت إلى أن كييف أداة للنزاع، والغرب الجماعي يشن حربا مشتركة ضد موسكو.