ضبط متهم بسرقة دراجة نارية بكفر الشيخ

‏‎رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص بكفر الشيخ.



بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ) باكتشافه عدم تواجد دراجته النارية حال تواجده بمدينة كفر الشيخ.



بإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية- مقيم بذات المحافظة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.. وبإستدعاء الشاكى تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.