كولر: استبعدت الشناوي خوفا من الإصابة ولا أنظر للماضي قبل مواجهة الوداد

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة الوداد المغربي، التي تجمع الفريقين غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: استعدينا للمباراة بشكل جيد، وشاهدت المنافس ووضعت يدي على نقاط القوة والضعف، وسعيد أنني في النهائي، والفريق نجح في بلوغ المباراة النهائية رغم تشكيك البعض.



وأضاف أن محمد الشناوي لاعب مهم ولكن الإصابات جزء من كرة القدم، ونثق في أي لاعب سيشارك بديلًا له، وغدًا سنرى مدى نجاح تعاملنا مع إصابة الشناوي حال تألق بديله.



وتابع مدرب الأهلي: لم يكن هناك ثقة 100% في قدرته على المشاركة، ولا نستطيع المجازفة باللاعب لأننا لا نملك سوى حارس وحيد على دكة البدلاء فماذا إذا حدث أي إصابة سنجد نفسنا في مأزق، خاصة أن الشناوي غاب 18 يومًا عن التدريبات الجماعية، ولم يتدرب سوى مران وحيد مع الفريق، ولكنه خاض تدريبات منفردة بشكل جيد.



وواصل كولر أن التدريب الجماعي الوحيد الذي خاضه محمد الشناوي معنا لم يكن كافيًا للدفع به في المباراة، ونخشى من تعرضه للإصابة في أول 10 دقائق من المباراة، ولكنه سيكون جاهزًا لمباراة الإياب.



وأردف أنه لا ينظر للماضي أبدًا، ويفكر في مستقبل الفريق، ونحن نسير بشكل جيد في الدوري وإفريقيا، ولدينا فريق كبير وسنلعب مباراة كبيرة غدًا.



وشدد “كولر” على أن العام الماضي كان الفريق تحت قيادة مدرب آخر في النهائي الأفريقي وكان الوضع مختلف وكانت مباراة وحيدة في المغرب وتجربة جديدة لي أن تكون المباراة النهائية ذهابًا وإيابًا، في أوروبا هي مباراة واحدة فقط كما تعلمون.



وعن إصابة عبد الله حيمود لاعب الوداد المغربي قال “كولر”: علمت بإصابة اللاعب ونتمنى له الشفاء، والوداد فريق كبير لن يتأثر بغيابه عن المباراة.



واختتم تصريحاته قائلا: حينما تلعب مباراة ذهاب وإياب عليك أن تسجل أكثر عدد ممكن من الأهداف، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق نتيجة كبيرة في لقاء الغد قبل مباراة العودة.



