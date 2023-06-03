فرنسا تطلب رفع الحصانة عن سفير لبنان للتحقيق معه بتهمة الاغتصاب والعنف

طالبت الخارجية الفرنسية من نظيرتها اللبنانية رفع الحصانة عن ممثلها سفير لبنان في باريس رامي عدوان لكي يخضع للتحقيق في قضية اغتصاب وعنف متعمد بعد أن تقدمت امرأتان ، موظفتان سابقان بالسفارة اللبنانية ، بشكوى. "وإزاء خطورة الوقائع المذكورة" ، طلبت وزارة الخارجية الفرنسية "أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة الدبلوماسية" عن السفير الحالي المتواجد منذ عام 2017 من أجل تسهيل عمل العدالة.

بحسب قصة صاحبة الشكوى الأولى ، لصحيفة ميديابارت ، وقع الاغتصاب في مايو 2020 في شقة السفير الخاصة. تقول الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا إنها رفضت ممارسة الجنس معه ، وصرخت وبكت عبثًا. كما أفادت بتعرضها للضرب على رأسها من قبل رجل وصفته في شكواها بأنه سادي يمارس "العنف النفسي والجسدي مع الإذلال اليومي". وكانت صاحبة الشكوى ، التي عملت كمحررة ، قد أبلغت الشرطة في عام 2020 أن السفير ضربها خلال مشادة في مكتبها. غير أنها قررت عدم تقديم شكوى حتى لا "تحطم حياة هذا الرجل المتزوج وأب لأسرة.

فيما تتهم امرأة أخرى ، تبلغ من العمر 28 عامًا كانت تتدرب في 2018 ، بارتكاب عدة أعمال عنف عندما رفضت ممارسة الجنس معه. في مدينة كاين ، خلال منتدى السلام في سبتمبر الماضي ، زعمت أنه حاول دهسها بسيارته ، ووفقًا لقصتها ، حاول أيضًا خنقها في المنزل ، من خلال دفع وجهها إلى أسفل على سريرها.

فيما رفض الدبلوماسي ، من خلال محاميه ، هذه الاتهامات الخطيرة. وأعلن أن هذه العلاقات كانت بالنسبة له "علاقات رومانسية تتخللها خلافات وانفصال" . فيما يقول محاميه علي كريم بيلوني "أن موكلي يشكك في أي اتهام بالاعتداء بأي شكل من الأشكال: لفظي ، أخلاقي ، جنسي".

لكن السلطات الفرنسية كانت حازمة وأعلنت في بيان أنه "أمام خطورة الوقائع المذكورة ، نرى ضرورة قيام السلطات اللبنانية برفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس لتسهيل عمل القضاء الفرنسي" ، وحين أن السفير اللبناني مازال يتمتع بحصانة دبلوماسية ، رفض مكتب المدعي العام في باريس الرد والتعليق على هذه القضية في الوقت الحالي.