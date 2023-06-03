تريزيجيه يسجل هدفًا في تقدم طرابزون على ألانيا سبور بالشوط الأول

تقدم فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، على ضيفه ألانيا سبور بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب شينول جونيش ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 37 والأخيرة من عمر بطولة الدوري التركي لموسم 2022-2023.

تواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور في مواجهة ألانيا سبور، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، الذي يغيب عن المباراة للإصابة التي أنهت موسمه مع الفريق منذ أكثر من جولة.

سجل تريزيجيه هدفًا من رباعية فريقه على ألانيا، وكاد أن يسجل الهدف الثاني ولكن ارتطمت كرته بالعارضة في الدقيقة 35.

افتتح محمود حسن تريزيجيه التهديف لصالح طرابزون في الدقيقة 18، وهو هدف التعادل بعدما تقدم ألانيا بهدف عن طريق أوموت جونيس في الدقيقة 14.

وأحرز ماريك هامشيك الهدف الثاني لرفاق تريزيجيه في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، الذي بدوره أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا مع نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أناستاسيوس باكاسيتاس الهدف الثالث في الدقيقة 32 من صناعة هامشيك، فيما سجل جينس لارسن الهدف الرابع بعد مرور 3 دقائق فقط.

يحتل طرابزون سبور، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي ألانيا سبور في المركز الحادي عشر وفي رصيده 41 نقطة.