10 يونيو.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لبطولة أمم أفريقيا

يعقد البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، لإعلان كافة التفاصيل التى تخص معسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 12 يونيو بالإسكندرية ويتخلله لقاء ودى مع منتخب غانا يوم 15 يونيو ، ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 مايو المقبلين، وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على ملحق الأولمبياد.

ويعلن ميكالى فى مؤتمر السبت، أسماء 23 لاعبا يمثلون قائمة المنتخب المقرر سفرها المغرب للمشاركة بالبطولة المرتقبة ، إضافة إلى تفاصيل معسكر الإسكندرية وموعد سفر المنتخب للمغرب وآخر ترتيبات المنتخب للبطولة.

تضم مجموعة مصر كلا من : مالى والكاميرون والنيجر، بينما تضم المجموعة الأولى: المغرب البلد المضيف وغانا والكونغو برازافيل وغينيا .

ويفتتح منتخب مصر مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر.