بريمونتادا مثيرة.. سيدات برشلونة يتوجن بدوري أبطال أوروبا على حساب فولفسبورج

توج فريق سيدات برشلونة الإسباني، اليوم السبت، بكأس بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب نظيره فولفسبورج الألماني، بعد الفوز بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «فيليبس ستاديون» في مدينة «آيندهوفن» بهولندا.

نجحت سيدات برشلونة في العودة بنتيجة اللقاء، بعد انطلاقة فريق فولفسبورج للسيدات التي بدأت مبكرًا، حيث سجلت البولندية إيفا بايور الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ فادح من لوسي برونز ظهيرة الفريق الكتالوني، التي فقدت الكرة في موقع خطير.

في الدقيقة 37 أضافت أليكساندرا بوب ثاني الأهداف بصناعة بايور مسجلة الهدف الأول، قبل أن يقلب البلوجرانا الطاولة عن طريق باتريشيا جيخارو التي أحرزت هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 48 بالهدف الأول، بصناعة الدنماركية كارولين جراهام هانسن.

وفي الدقيقة 50 سجلت باتي ثاني الأهداف والتعادل لفريقها، بصناعة نجمة الوسط الكتالوني أيتانا بونماتي.

واكتملت الريمونتادا في الدقيقة 70 بتوقيع السويدية فريدولينا رولفو، بعد عرضية من ماريونا كالدينتي، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج فريق سيدات برشلونة ببطولة دوري أبطال أوروبا باللقب الثاني من البطولة في مسيرته، بعد أن حقق الأول في 2021.

ونجح فريق سيدات برشلونة بهذا اللقب، فى تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد تتويجه بالثنائية المحلية، الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.