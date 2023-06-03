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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هانز دوسكوزيل رئيسا لثاني أكبر الأحزاب السياسية في النمسا

النمسا
النمسا
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فاز هانز بيتر دوسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند برئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي " اس بي أو " ثاني أكبر الأحزاب النمساوية. 
وقال الحزب - في بيان صحفي اليوم/السبت/ - إن دوسكوزيل تفوق في أصوات المؤتمر العام للحزب على منافسه أندرياس بابلر وحصل على 53 في المائة من الأصوات، بينما حصل بابلر على 46 في المائة.
وقال دوسكوزيل في مؤتمر جماهيري في مدينة لينز عقب إعلان النتيجة، إنه يشكر أعضاء الحزب على هذه الثقة وسوف يعمل على الارتقاء بالحزب ولكن لن يتعاون مع حزب الحرية اليميني. 

هانز بيتر دوسكوزيل الحزب النمسا