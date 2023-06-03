تعرف على تشكيل الطلائع وسموحة في الدوري الممتاز

كشف الجهاز الفني لفريقي طلائع الجيش ونظيرة سموحة، عن تشكيلات فريقيهما استعدادًا للقاء الذي يجمع بينهما على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: صديق أوجولا - شريف رضا - مالك بعيوي - أحمد جمال

خط الوسط: أحمد شوشه - بنيامين بواتينج - حسين فيصل

خط الهجوم: دكوا دودو - محمد المغربي - مصطفى سعد.

بينما تشكيل الطلائع مكون من:

حراسة المرمي: محمد شعبان.

خط الدفاع: احمد متعب - محمد فتح الله - خالد سطوحي - احمد زولا.

خط الوسط: علي حمدي - فريد شوقي - كريم طارق - احمد سمير.

خط الهجوم: اسلام محارب - محمود وادي.

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة، وفاز في 8 مباريات، ولعب 11 تعادلًا وخسر 10 مباريات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقوا 33 هدفًا.

بينما يحتل الطلائع المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

