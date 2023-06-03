بحجة تأديبها .. مقتل طفلة على يد والدها بإحدى قرى الدقهلية

لقيت طفلة مصرعها عقب تعرُّضها لوصلة تعذيب على يد والدها بقرية الخلالة التابعة لمركز بلقاس محافظة الدقهلية بغرض تهذيب سلوكها.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بمصرع طفلة على يد والدها، بعد تعرضها لوصلة تعذيب بالضرب المبرح والتعذيب بقرية الخلالة دائرة المركز.

بانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة المتوفاة تدعى منار م.ال.غ 11 عاما، وتقيم مع والدها ويعمل "نجار" بعد انفصال والدتها، وأن الأب يوم الواقعة انتابته حالة هستيرية، واحتجز الطفلة وقيدها وتعدى عليها بالضرب المبرح بحجة تأديبها لتهذيب سلوكها وتركها وذهب لعمله، وأثناء محاولة عمها وزوجته إطعامها فوجئوا بوفاتها نتيجة إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية وحاولت الأسرة دفن الجثمان وادعوا أن الوفاة طبيعية، إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار تعذيب وشبهة جنائية في الوفاة.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض تأديب الطفلة وتهذيب سلوكها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.