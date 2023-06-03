مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه

توج فريق مانشستر سيتي، بطلًا لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2022-2023، بعد فوزه على نظيره مانشستر يونايتد في النهائي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ديربي مدينة مانشستر، التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

نجح السيتي في إحراز لقبه السابع في تاريخه، متساويًا مع أستون فيلا في عدد الألقاب، في المقابل أصبح اليونايتد أكثر الفرق خسارة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح مان سيتي التهديف في اللقاء، عن طريق إلكاي جوندوجان، في الثانية 12 من صناعة البلجيكي كيفين دي بروين.

أدرك البرتغالي برونو فيرنانديز، التعادل لصالح اليونايتد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، بعد احتسابها عبر تقنية الفيديو بعد لمس جاك جريليش الكرة في منطقة الجزاء.

وعاد جوندوجان مجددًا ليحرز هدف الفوز لمان سيتي في الدقيقة 51 من صناعة دي بروين أيضًا، لتنتهي مباراة ديربي مانشستر بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1.

بذلك، حصل مانشستر سيتي على البطولة الثانية هذا الموسم بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي طريقه لإحرازه الثلاثية التاريخية، عندما يواجه إنتر ميلان الإيطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري.

كان مانشستر يونايتد، بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على برايتون في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بينما تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية بعد تخطي شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.