الرئيس التركي يتعهد بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة، متابعا أن الانتخابات الماضية فتحت أمام شعب بلاده أبواب مرحلة جديدة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

جاء هذا خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسسة الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، أثناء زيارته للضريح عقب أدائه للقسم الدستوري بالبرلمان.

وقال الرئيس التركي: "خلال السنوات الخمس القادمة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا".

وتابع: "نؤمن بأن الانتخابات الماضية فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة".

وأضاف: "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على تنمية بلدنا والنهوض بدولتنا".