الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام تورينو بالجولة الأخيرة

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تورينو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على تورينو بملعب تورينو الأولمبي، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البلجيكي روميلو لوكاكو، هجوم الإنتر أمام تورينو، ويعاونه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، في المباراة الأخيرة للنيراتزوري قبل المواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: دارميان - دي فري - باستوني

خط الوسط: دومفريس - جاليارديني - بروزوفيتش - تشالهان أوغلو - جوسينس

وفي الهجوم: لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، فيما يأتي تورينو تاسعًا وفي رصيده 53 نقطة.