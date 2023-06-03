مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني لمقاطعة بيلجورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء قصف الأوكراني في المقاطعة.

وقال جلادكوف، عبر منصة "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت إنه نتيجة للقصف الأوكراني في نوفايا تافولجانكا، توفيت سيدة مسنة متأثرة بجراحها وأصيبت سيدة أخرى بشظايا في الكتف، وتم نقلها للمستشفى، كما أنه جراء قصف منطقة بيزلودوفكا، توفيت سيدة أخرى متأثرة بجراحها إثر إصابتها بالعديد من الشظايا، فيما أصيب رجل آخر بشظايا في الصدر والأطراف العلوية والسفلية، وتم نقله للمستشفى.

وأضاف أن القصف الأوكراني الذي طال منطقة نوفايا تافولجانكا، أسفر عن أضرار لحقت بمنزلين، بينما أسفر القصف الأوكراني لأطراف قرية تيشانكا بمنطقة فولوكونوفسكي، عن أضرار لحقت بثلاثة منازل خاصة، وأضرار أخرى بخط أنابيب الغاز وخط توصيل الكهرباء، وهرعت فرق الطوارئ للمكان لإزالة آثار القصف.