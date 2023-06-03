مواجهة مصرية ولكن.. تريزيجيه أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام ألانيا سبور

أعلن نيناد بيليتشا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألانيا سبور، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 37 والأخيرة من عمر بطولة الدوري التركي لموسم 2022-2023.

ويستضيف طرابزون سبور، نظيره ألانيا سبور على ملعبه شينول جونيش ستاديوم، في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعد هذا اللقاء، مواجهة مصرية بين الثنائي تريزيجيه جناح طرابزون سبور وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور، ولكن الأخير يغيب عن فريقه للإصابة التي أنهت موسمه منذ أكثر من جولة.

ويتواجد تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريقه، حيث يعتبر جناح المنتخب الوطني هدافًا لطرابزون في الدوري التركي برصيد 10 أهداف.

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: محمد طه تبه

خط الدفاع: طه ألتيكارديش - حسين توركمان - جينس لارسن - إرين ألمالي

خط الوسط: مارك هامشيك - أناستاسيوس باكاسيتاس - مانوليس سيوبيس

وفي الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - أوموت بوزوك - إيدين فيسكا.

ويحتل طرابزون سبور، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 54 نقطة، بينما يأتي ألانيا سبور في المركز الحادي عشر وفي رصيده 41 نقطة.