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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم السبت 3 يونيو 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 3 يونيو 2023، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2692 جنيهًا للجرام.

 وبلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 2355 جنيهًا للجرام.

 حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 2019 جنيهًا للجرام.

 وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 18840 جنيهًا.

سجل سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1948 دولارًا.

وتشهد السوق المحلية  حالة من الترقب والحذر خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة، التي شهدت طلبا غير مسبوق مما  دفع أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.

أسعار الذهب السوق المحلية سعر الذهب