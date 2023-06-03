أسعار الذهب مساء اليوم السبت 3 يونيو 2023

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 3 يونيو 2023، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2692 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 2355 جنيهًا للجرام.

حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 2019 جنيهًا للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 18840 جنيهًا.

سجل سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية مستوى 1948 دولارًا.

وتشهد السوق المحلية حالة من الترقب والحذر خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع الطلب المحلي على سبائك الذهب مقارنة مع الفترة السابقة، التي شهدت طلبا غير مسبوق مما دفع أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى عند 2800 جنيه للجرام.