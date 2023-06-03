انتصار السيسي تودع قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر (صور)

ودعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس السيسي قرينة الرئيس الأمريكي بعد انتهاء زيارتها لمصر.

واستقبل الرئيس السيسي والسيدةُ قرينته، السيدةَ الأمريكية الأولى جيل بايدن، خلال زيارتها لمصر حيث رحب الرئيس السيسي والسيدة قرينته بالسيدة الأمريكية.

ونقل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها قالت السيدة انتصار السيسي: تحل جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن جيل بايدن ستلتقي خلال الزيارة في مصر بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.