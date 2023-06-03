نحو معاهدة عالمية تاريخية لإنهاء التلوث البلاستيكي.. 500 مليار دولار حجم التكاليف الخارجية للتلوث البلاستيكي سنويًا.. و353 مليون طن حجم النفايات البلاستيكية يعاد تدوير 9% منها فقط

بعد أسبوع من المفاوضات اختتمت ليلة أمس جلسة المفاوضات الثانية حول أول معاهدة عالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي في منظمة اليونسكو ، في العاصمة الفرنسية باريس والتي جمعت وفودًا من 175 دولة بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، تم التخطيط لثلاث جلسات تفاوض أخرى بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم قانونًا بحلول نهاية عام 2024.

وجرى التوصل في باريس، رغم عدة خلافات حادة بين الدول إلى حل وسط للمضي قدمًا في المناقشات الموضوعية (الأهداف والتدابير والبنية المؤسسية) وإبراز العناصر الأولى للتقارب لوضع اتفاقية ملزمة قانونًا للحد من نفايات البلاستيك، والتي من المتوقع وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2022 أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبًا بحلول عام 2060، وينتهي المطاف بنصفها في مكب النفايات، وأقل من خمسها يعاد تدويره.

كانت اجتماعات باريس هي الخطوة الثانية في العملية التي بدأت في فبراير 2022، في الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، عندما تم اعتماد قرار تاريخي لتطوير معاهدة دولية ملزمة قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، وتبعها اجتماعًا أوليًا عقد في أوروجواي نهاية ديسمبر الماضي.

على الرغم من أن النصف الأول من اجتماعات باريس، التي استمرت خمسة أيام، قد شهد جدلًا حول القضايا الإجرائية، حيث انقسمت الوفود إلى مجموعتين لمناقشة مجموعة تدابير الرقابة التي يمكن اتخاذها لوقف التلوث البلاستيكي، وكذلك ما إذا كان يتعين على البلدان وضع خطط وطنية أو تحديد أهداف عالمية لمعالجة المشكلة، جاء التوافق بحلول الجلسة الختامية يوم الجمعة، حيث وافقت الدول على إعداد "مسودة أولية" لما سيصبح أول معاهدة بلاستيك ملزمة قانونًا، والتزمت بالعمل بين جلسات المفاوضات حول مسائل رئيسية مثل نطاق ومبادئ المعاهدة المستقبلية.

وعلمت "البوابة نيوز" من وزارة الخارجية الفرنسية أن لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) كلفت رئيسها بصياغة نسخة أولية من المعاهدة قبل جلسة المفاوضات الثالثة التي ستعقد في نوفمبر في نيروبي ، مما يسمح للعملية بالسير في مسارها. وقد تمكنت جلسة المفاوضات من تحقيق الأهداف التالية:

- انتخاب الأعضاء العشرة لمكتب لجنة التفاوض الذين لم ينجح في الدورة الأولى. هذه الهيئة ضرورية لمواصلة المفاوضات.

- مناقشة أهداف وخطوط المعاهدة المستقبلية ، على أساس الالتزامات الاثني عشر التي حددها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

- جمع آراء الدول حول الهيكل المؤسسي للاتفاق المستقبلي ، بما في ذلك الآليات المالية للتنفيذ ، وأساليب التعاون بين الدول الأطراف في المستقبل ، وإطار تقييم التقدم العالمي والوطني في تحقيق الأهداف المستقبلية.

- الحصول على تفويض لرئيس CIN ، جوستافو ميزا - كوادرا فيلاسكيز ، لصياغة مسودة أولى للمعاهدة بحلول الدورة الثالثة للمفاوضات.

- تعيين البلدان المضيفة لجلسات التفاوض الثلاث المقبلة: كينيا وكندا وكوريا الجنوبية ، وتحديد المرشحين لاستضافة المؤتمر لاعتماد الاتفاقية المستقبلية (المقرر عقدها في عام 2025).

وكان التحالف الطموح العالي لإنهاء التلوث البلاستيكي (HAC EPP) ، الذي يمثله مجموعة من 58 دولة حريصة على الحصول على أكثر المعاهدات طموحًا ، بما في ذلك فرنسا ، القوة الدافعة بشكل خاص في المناقشات ، وسيستمر في التفاوض المقبل.

من أجل تحقيق هدف 2024 ، شددت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية ، كاثرين كولونا ، على أن هذا التقدم يجب أن يجعل من الممكن اعتماد اتفاقية طموحة وملزمة قانونًا ، تتناسب مع التحدي العالمي المتمثل في التلوث البلاستيكي. التنوع البيولوجي للمناخ.

فيما أشار كريستوف بيتشو ، وزير الانتقال الإيكولوجي والتماسك الإقليمي ، إلى أهمية المناقشات والمفاوضات الدولية المستمرة بين هذه الدورة والدورة التالية في كينيا. وقد رحب بيرانجير كويلارد ، وزير الدولة لشؤون البيئة ، بالأهداف التي تم تحقيقها ، والتي ستجعل من الممكن بدء المفاوضات المستقبلية في نوفمبر في نيروبي بأساس متين لمواصلة التقارب نحو معاهدة عالمية طموحة ضد التلوث البلاستيكي.

وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضاعف الإنتاج العالمي من البلاستيك بين عامي 2000 و 2019 إلى 460 مليون طن، وتضاعف إنتاج النفايات البلاستيكية العالمية أكثر من الضعف بين عامي 2000 و 2019 إلى 353 مليون طن.

يعاد تدوير 9٪ فقط من النفايات البلاستيكية (يتم جمع 15٪ لإعادة التدوير ولكن يتم التخلص من 40٪ منها كمخلفات). وتحرق 19٪ أخرى، و 50٪ ينتهي بها المطاف في مكب النفايات و22٪ يتهرب من أنظمة إدارة النفايات ويذهب إلى مكبات غير خاضعة للرقابة، أو يحرق في حفر مفتوحة أو ينتهي به الأمر في بيئات أرضية أو مائية، خاصة في البلدان الفقيرة.

كم تقدر تكاليف التلوث البلاستيكي؟

تتراوح التقديرات الحالية للتكاليف الخارجية للتلوث البلاستيكي من 293.5 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي كل عام، وهو بالضبط ما ينفقه العالم بسبب التلوث البلاستيكي على تنظيف المحيطات، وخدمات النظام البيئي البحري، والتنظيف الكيميائي الخطير، والتدابير لتعويض ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء.

لذا من المتوقع أن يكون التمويل قضية رئيسية خلال جولات المفاوضات المقبلة، حيث تطلب الدول النامية، وتحديدًا في إفريقيا، المال والتكنولوجيا من الدول الغنية من أجل معالجة التلوث البلاستيكي.

اعتراضات وانقسامات

بعد عقود من النشاط والدعوات لمواجهة التلوث البلاستيكي، وافق برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) في مارس من العام الماضي على قرار يدعو إلى معاهدة من شأنها، من بين أمور أخرى، أن تحتوي على "صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي" على أساس " النهج الذي يعالج دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية ". لكن وسط التأييد الساحق للمعاهدة من معظم دول العالم البالغ عددها 193 دولة، والتفاؤل بين النشطاء والمراقبين غير الحكوميين بشأنها، اعترضت مجموعة من الدول في البداية على قواعد صنع القرار المتفق عليها سابقًا، وأعادت فتح النقاش بشأنها، وحاولت أيضًا إقرار استخدام حق النقض (الفيتو) والإعفاءات لنفسها من أي معاهدة ملزمة.

تسبب الاعتراض على النظام الداخلي للمحادثات في تعثر عملية بدء المفاوضات لأكثر من يومين، حيث أعلنت الصين والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية عن اعتراضها بشأن آلية اتخاذ تبني القرارات بالمعاهدة. فيما تقر الآلية الحالية بتبني القرارات بأغلبية الأصوات، بينما طالبت البلدان المعترضة بإقرار آلية الإجماع، معللة ذلك بأن المعاهدات الكبيرة والمعقدة من هذا النوع لا يجوز إقرار بنودها سوى بالتوافق.

ولكن في الختام، نجحت الدبلوماسية الفرنسية، التي أدارت هذه المرحلة من الاجتماعات، في نقل المفاوضات من مربع الجدل بشأن النظام الداخلي إلى مربع المناقشات الأساسية حول المحتويات المحتملة للمعاهدة لتصل الى حل وسطي يرضي كل الأطراف على أن تناقش تفاصيلها في الاجتماعات القادمة مع نهاية العام. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية أن: "الإفراط في إنتاج واستهلاك البلاستيك يخنق أنهارنا ومحيطاتنا، ويقتل الحياة البرية ويلوث الطعام والهواء والماء، وكل يوم نتأخر فيه عن هذه المعاهدة نتسبب في تسرب 30.000 طن من البلاستيك إلى المحيط، هذه أزمة عالمية ملحة تحتاج إلى استجابة عالمية عاجلة، والأمر يزداد سوءًا مع الوقت. هذه المعاهدة العالمية الجديدة لإنهاء التلوث البلاستيكي هي فرصتنا الوحيدة لتغيير ذلك."