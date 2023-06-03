نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. التعادل يحسم الشوط الأول بين السيتي واليونايتد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بين مانشستر يونايتد وماتشستر سيتي، في الشوط الأول من مباراة ديربي مدينة مانشستر، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح مان سيتي التهديف في اللقاء، عن طريق إلكاي جوندوجان، في الثانية 12 من صناعة البلجيكي كيفين دي بروين.

أدرك البرتغالي برونو فيرنانديز، التعادل لصالح اليونايتد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، بعد احتسابها عبر تقنية الفيديو بعد لمس جاك جريليش الكرة في منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالتعادل بهدف لمثله، والتي شهدت إحراز جوندوجان، أسرع هدف في تاريخ البطولة حتى الآن.

وتخطى الفريق السماوي، نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، بينما عبر فريق الشياطين الحمر إلى النهائي بعدما فاز على برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.