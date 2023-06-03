ميار الببلاوي لـ«البوابة نيوز»: أزمتي مع وفاء مكي سبب وعكتي الصحية الأخيرة

كشفت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة التي ألمت بها.



وقالت في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بعد أزمتها الأخيرة، إنها فجأة وبدون أي مقدمات قبل طلوعها علي الهواء مباشرة سقطت علي الأرض وكانت طوال الليل مريضة للغاية وتناولت العديد من العقاقير الخاصة بالقلب.



وتابعت الببلاوي أنها ظلت تشعر بتعب شديد إلي اليوم التالي وتماسكت إلي أن وصلت إلى باب الأستوديو ولم تتحمل التعب وسقطت، واصطحبها محمد ابنها إلى أقرب مستشفى علي الفور، ولم تتذكر أي شىء سوي إنها فتحت عينيها وهي علي الأجهزة داخل غرفة بالمستشفي.



وأكدت أن أزمتها الأخيرة مع الفنانة وفاء مكي كانت السبب في تدهور صحتها، قائلة “كان موقف سىء للغاية ولا أحسد عليه”.



جاء هذا التصريح من بين حوار كامل ستنشره “البوابة نيوز” في وقت لاحق.