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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: نسعى لتعظيم قدرات مصر لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للتجارة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أهمية التعامل مع الشركات العالمية هو اكتساب الخبرات، مشيرا إلى سعي مصر لتعظيم قدراتها لتكون مركز إقليمي وعالمي للتجارة، وإنه سيتم تفعيل تجارة الترانزيت فى ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وسيتم إطلاق حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت.

وأوضح أن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، موضحا أن مشروع نفق 45 تم تطويره على أعلي مستوي.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مستجدات العمل بها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الجولة بتأكيد حرصه على المتابعة الدورية للموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التي تخدم المواطن في مختلف المحافظات على أرض الواقع، لافتا إلى أن زيارته اليوم للإسكندرية تأتي بعد زيارة سابقة للمحافظة منذ فترة قصيرة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة سير العمل في مختلف المشروعات والمخطط الزمني لتنفيذها؛ لدفعها وسرعة إنجازها للمساهمة في تيسير سبل الحياة على المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات والمجالات.

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