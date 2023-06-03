نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يدرك التعادل أمام السيتي "فيديو"

أدرك فريق مانشستر يونايتد التعادل أمام نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح مان سيتي التهديف عن طريق إلكاي جوندوجان، في الثانية 12 من صناعة البلجيكي كيفين دي بروين.

وأدرك البرتغالي برونو فيرنانديز، التعادل لصالح اليونايتد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، بعد احتسابها عبر تقنية الفيديو بعد لمس جاك جريليش الكرة في منطقة الجزاء.

وتخطى الفريق السماوي، نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، بينما عبر فريق الشياطين الحمر إلى النهائي بعدما فاز على برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بدأ مانشستر سيتي، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز- روبن دياز - كايل والكر

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين

في الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا.

أما مانشستر يونايتد، دخل المباراة بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - آرون وان بيساكا

خط الوسط: كريستيان إريكسن - كاسيميرو - فريد

وفي الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز.