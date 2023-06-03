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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة جيل بايدن لمصر أعطتها لمحة عما يمكن أن تقدمه "أم الدنيا"

جيل بايدن خلال زيارتها
جيل بايدن خلال زيارتها للأهرامات
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أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة - اليوم السبت- أن زيارة السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى مصر أعطتها لمحة عما يمكن أن تقدمه "أم الدنيا"، من الانخراط مع الشباب في مدرسة السويدي الفنية التطبيقية الدولية وزيارة الجامع الأزهر إلى رؤية التاريخ الغني للأهرامات عن كثب.
وأضافت السفارة الأمريكية - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "شهدت جيل بايدن مقتطفات مما يجعل مصر عظيمة".
كما نشرت السفارة عددا من الصور الفوتوغرافية التي تسجل زيارة قرينة الرئيس الأمريكي إلى مصر.

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