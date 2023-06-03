كثافات مرورية أعلى الدائري بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي اتجاه المريوطية

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة مساء اليوم أعلي الطريق الدائري، وذلك بسبب اصطدام سيارة ملاكي بسور الطريق الدائري في الاتجاه نحو المريوطية.

وكشفت المعاينة الأولية إصابة السائق بكدمات وجروح مختلفة، جري نقله إلي المستشفي، بعدما استطاع الاهالي اخراجه من داخل السيارة.

وأوضحت المعاينة الأولية ان سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أدي إلي اصطدام السيارة بالطريق، وعلي الفور تم نقل المصاب الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باصطدام سيارة ملاكي بسور الطريق عند سلم حي الهرم أعلي الطريق الدائري اتجاه المريوطية، وعلي الفور انتقلت قوة امنية مصحوبة بالاسعاف والاوناش المرورية الي مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي "سوداء اللون" بحاجز الطريق الدائري، وتم نشر الخدمات المرورية لسحب الكثافات وتسيير حركة المركبات، ورفع اثار الحادث من الطريق، وجري نقل المصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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