ads
الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإثنين.. تنظيم فعاليات رياضية للحد من ظاهرة التدخين ومخاطره بين الشباب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات اليوم الرياضى الأول فى إطار اليوم العالمى لمكافحة التدخين تحت شعار "بالرياضة هختار صحتى .. لا للتدخين " وذلك بالتعاون مع مؤسسة صحة مصر ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .

يهدف اليوم الرياضى الى الحد من انتشار ظاهرة التدخين المنتشر بين الشباب و الكبار والتأكيد على الدور الرئيسي للرياضة في علاج الظواهر السلبية بالمجتمع ووضع المدخنين علي بدايه الطريق للإقلاع عن التدخين .

ينفذ اليوم الرياضي للتوعية ضد ظاهرة التدخين بعد غد الإثنين  بمشاركة ٥٠٠ شاب بمركز شباب الجزيرة فى تمام الساعة السادسة مساء .

يتضمن برنامج اليوم الرياضى (مسيرة مشى ، ورش عمل يديرها مجموعة من شباب الأطباء، وألعاب رياضية ترويحية ، ندوة عن مخاطر التدخين وأهمية الرياضة للإقلاع عن التدخين).

يشارك فى الاحتفالية عدد من الفنانين ومؤسسات المجتمع المدنى.

وزارة الشباب والرياضة مكافحة التدخين اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات رياضية