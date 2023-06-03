نفوق 7 مواشي في حريق حظيرة بالدقهلية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في حظيرة مواشي بقرية الجزيرة التابعة لمركز الجمالية في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في حظيرة مواشي.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحظيرة ملك المدعو "محمد الدسوقي إبراهيم " 55 عامًا ، فلاح ، وأسفر الحريق عن نفوق 7 مواشي من بينها حصان ونعجة و إصابة 2 جاموسة ، ولا توجد أي خسائر بشرية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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