غرس 500 شجرة مثمرة بمناسبة بدء مشروع "حياة كريمة" بقرية مشلة

شهدت قرية مشلة التابعة لمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية، زراعة وغرس ٥٠٠ شجرة مثمرة بمناسبة البدء في مشروع حياة كريمة بالقرية ضمن قرى المرحلة الثانية بمركز كفرالزيات، حملة "قطار الخير" بالقرية.

وتم رفع العلم المصرى على مدخل القرية.

وأكد ياسر المسيرى مؤسس قطار الخير، أن القرية زرعت ٥٠٠ شجرة إهداء من أطفال قرية مشلة، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة هذه الحملة علي مستوي المركز أن يكون كل أسبوع زراعة الأشجار المثمرة بمعدل ثابت ٥٠٠ شجرة أسبوعيا.

وأوضح المسيري، أن شباب مركز كفر الزيات شاركوا الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية فى زراعة الأشجار بمدخل قرية مشلة، وعلى الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بداية من مدينة كفر الزيات علاوة على مدخل المدينة لبث روح التعاون، تحت رعاية عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات، ومتابعة ميدانية من تامر شوارة نائب رئيس المدينة، بحضور طفل السرطان أحمد المسيري الذي قابله رئيس الجمهورية منذ عدة سنوات.

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