حسين ياسر المحمدى: طموحى كبير مع "البطائح"

أكد حسين ياسر المحمدي، المدير الفني الرياضي الجديد لنادي البطائح، أنه يسعى إلى احداث ثورة تطوير كبيرة داخل النادى في ظل الدعم الذى يلقاه من المسؤلين والتفاهم مع الروماني رادوي، المدرب الجديد للفريق الاماراتي، في الكثير من الأمور الفنية والعملية، وتم وضع خطط تطوير كاملة للمرحلة المقبلة.



وأضاف المحمدى أن هناك خطة تطوير شامل تم اعدادها بشكل عملى مدروس وسيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة كما سيتم التركيز فيها على نقطتين معاً، الأولى الاهتمام بقطاع الناشئين بالمراحل السنية المختلفة ليكون المصدر الأساسى للفريق الأول، والثانية اختيار عناصر مناسبة تمتلك قدرات فنية وبدنية وذهنية عالية تخدم مصلحة الفريق الأول في الموسم الجديد لتجنب المشاكل التى تعرض إليها الفريق في الموسم المنتهي في أول بطولة له بدوري المحترفين.



وعن طبيعة العمل مع المدرب الجديد قال هناك تفاهم وانسجام كبير مع رادوي وسنعمل معاً من أجل احداث تطوير شامل وثورة تصحيح متكاملة للتواجد بين المربع الذهبى هذا الموسم

وأشار إلى أن نادي البطائح أرض خصبة للمستقبل، كما تمت مناقشة الكثير من الأمور مع المدرب، وهو متفهم لطبيعة المرحلة التي تعتمد في الأساس على الاختيارات السليمة، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاستقرار على مكان المعسكر الخاص بالموسم الجديد، إضافة إلى الصفقات الجديدة واللاعبين الذين سيتم اختيارهم للتواجد مع الفريق خلال الموسم المقبل.



وقال حسين ياسر: رحبت بالعمل مع البطائح نظراً للفكرة المتميزة التي عرضوها من خلال خطة مستقبلية، الهدف منها أن يكون الفريق ليس مجرد رقم بسيط في المسابقة، بل ليكون خلال السنوات القصيرة المقبلة من ضمن المنافسين على الصدارة، وهذا ممكن من خلال العمل الاحترافي الذي رأيته في الكثير من الأمور، والتي أتمنى أن تسير في النهاية لمصلحة النادى.