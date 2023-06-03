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الأحد 04 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحة التواصل الاجتماعي عن الأسباب التى تودى إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع و بالتالى انقطاع التيار عن المشترك ، وكارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع أحيانا  يتم رفضه وعدم قراءة العداد مسبوق الدفع لشحنة الكارت.


وتستعرض  "البوابه نيوز " الأسباب التى تودى إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع و بالتالى انقطاع التيار عن المشترك فى حالة نفاذ الرصيد، وهى كالاتى :  


1-  كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.
2-  مطلوب تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
3-   كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع  تالف.
4- كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع  المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد .


“كيفية تقديم شكوى ”
ويمكن لصاحب العداد تقديم شكوى عن طريق جهاز مرفق الكهرباء حيث يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التليفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع