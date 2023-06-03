تعرف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحة التواصل الاجتماعي عن الأسباب التى تودى إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع و بالتالى انقطاع التيار عن المشترك ، وكارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع أحيانا يتم رفضه وعدم قراءة العداد مسبوق الدفع لشحنة الكارت.



وتستعرض "البوابه نيوز " الأسباب التى تودى إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع و بالتالى انقطاع التيار عن المشترك فى حالة نفاذ الرصيد، وهى كالاتى :



1- كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

2- مطلوب تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

3- كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع تالف.

4- كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد .



“كيفية تقديم شكوى ”

ويمكن لصاحب العداد تقديم شكوى عن طريق جهاز مرفق الكهرباء حيث يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التليفون رقم 23421475 (داخلي 154).

