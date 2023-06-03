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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مكين يتفقد مستشفى دكرنس للاطمئنان على انتظام سير العمل عقب الحريق

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تفقد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت يرافقه الدكتور يوسف الزيني مدير إدارة دكرنس الصحية، مستشفى دكرنس العام لمتابعة تداعيات الحريق الذى نشب أول أمس بمخزن الرواكد بالمستشفى .

اطمأ وكيل الوزارة، على الانتهاء من إجراءات إزالة آثار الحريق والحصر الخاص بالتلفيات مشدداً على متابعة صيانة كاميرات المراقبة وكذلك تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية .

كما ناقش مكين مع قيادات وموظفى المستشفى بعض التحديات والمعوقات، ووجه باتخاذ  بعض الاجراءات التى تحول دون تكرار تلك المشاكل .

وواصل وكيل وزارة الصحة جولته داخل بالمستشفى بالمرور علي الأقسام المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل وعدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة  للمرضى بالحريق.

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