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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. مانشستر سيتي يضرب اليونايتد بهدف مبكر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

جوندوجان
جوندوجان
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ضرب فريق مانشستر سيتي، نظيره مانشستر يونايتد بهدف مبكر خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل إلكاي جوندوجان، هدف السيتي في الثانية 12 من صناعة البلجيكي كيفين دي بروين.

وتخطى الفريق السماوي، نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، بينما عبر فريق الشياطين الحمر إلى النهائي بعدما فاز على برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بدأ مانشستر سيتي، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز- روبن دياز - كايل والكر

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين

في الهجوم: جاك جريليش - إرلينج هالاند - بيرناردو سيلفا.

أما مانشستر يونايتد، دخل المباراة بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - آرون وان بيساكا

خط الوسط: كريستيان إريكسن - كاسيميرو - فريد

وفي الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز.

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