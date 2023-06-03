تقرير صحي يكشف أشخاص معرضون للجفاف أكثر من غيرهم

ذكر تقرير صحي أن هناك فئات محددة من الناس، ومن بينهم عشاق القهوة، يتعين عليهم شرب كميات كبيرة من الماء مقارنة بغيرهم لتجنب الجفاف. وأوضح التقرير، الذي نشر في موقع "هيلث لاين"، أن خبراء الصحة عادةً يوصون الأشخاص بتناول ثمانية أكواب من الماء يومياً، ما يعادل لترين على الأقل، ولكنه أشار إلى أن هذا الرقم لا ينطبق على الجميع، حيث يتعين على بعض الأشخاص تناول كميات أكبر من الماء.

وأشار التقرير إلى أهمية الماء بالقول: "يفقد الجسم الماء باستمرار طوال اليوم، وذلك عادةً عن طريق البول والعرق وكذلك عبر وظائف الجسم العادية مثل التنفس، ولتجنب الجفاف يجب الحصول على كميات كافية من الماء عن طريق الشرب والطعام يومياً".

كما أشار التقرير إلى أن كمية الماء الموصى بها تختلف حسب عدة عوامل، ففي فصل الصيف يوصى بأن يشرب النساء حوالي 11.5 كوب (2.7 لتر) يومياً، في حين يجب على الرجال تناول حوالي 15.5 كوب (3.7 لتر) يومياً.

يشمل الحصول على كميات كافية من السوائل الماء والمشروبات الأخرى مثل الشاي والعصائر، فضلاً عن الحصول على نسبة 20% من الماء من الأطعمة التي نتناولها في المتوسط.

ويحتاج سكان المناطق الحارة أو الرطبة أو الجافة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الجبلية أو على ارتفاعات عالية، إلى شرب كميات أكبر من الماء، وفقاً للتقرير.

وأضاف التقرير: "إذا كنت تتناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، فقد تفقد المزيد من الماء عن طريق البول وبالتالي قد تحتاج إلى تناول كميات أكبر من الماء، كما أن نظامك الغذائي إذا كان غنياً بالأطعمة المالحة أو الحارة أو السكرية، فقد يتعين عليك تناول كميات إضافية من الماء".

وأوضح التقرير أيضاً أن الحصول على كميات أكبر من الماء ضروري أيضاً إذا كنت لا تتناول الكثير من الأطعمة المرطبة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة أو المطبوخة.