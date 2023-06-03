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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انعقاد الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة

ارشيفية
ارشيفية
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انعقدت اليوم السبت، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة لترشيح المرشحين للترقية لدرجة نواب رئيس الهيئة لعدد ٧١ مستشارا ولدرجة وكيل الهيئة لعدد ٧٦ مستشارا.


حضر الجمعية العمومية المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ونواب رئيس الهيئة: 
المستشار عبد العال جرنة نائب الرئيس رئيس التفتيش الفني.
المستشار احمد فكري صالح نائب الرئيس الأمين العام.
المستشار هاني محمد على نائب الرئيس رئيس المكتب الفني.
والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:
المستشار د فوزي شادي نائب رئيس الهيئة. 
والمستشار محمد فهمي نائب الرئيس. 
والمستشار احمد ثابت نائب ألرئيس .
والمستشار ايهاب سعيد نائب الرئيس. 
والسادة أعضاء الجمعية العمومية.


صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة مستشاري قضايا الدولة