رئيس الوزراء الصومالي يدعو لتجنب الرسائل الكاذبة لميليشيات الخوارج الإرهابية

أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، ضرورة تجنب الرسائل الكاذبة التي تعمل مليشيات الخوارج الإرهابية على توصيلها للمجتمع والتي لا تمت للحقيقة بصلة.

وحث "بري" - في كلمته أمام مؤتمر "سبل السيطرة على الأخبار الكاذبة وتأثيرها على المجتمع" الذي افتتح أعماله اليوم السبت ويستمر على مدى يومين في العاصمة مقديشيو، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - الصحفيين على التحقق من صحة الأخبار قبل بثها والتواصل مع الجهات المعنية من أجل السيطرة على نشر الأخبار الكاذبة، منوهًا إلى أن الحكومة سوف تتخذ الإجراءات الصارمة للسيطرة على الأخبار الكاذبة.

وأشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الجهود الحكومية للسيطرة على الأخبار الكاذبة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع.

من جانبه، أكد وزير الإعلام الصومالي دؤاد أويس جامع، أن الأخبار الكاذبة تشكل تحديًا كبيرًا على بلاده، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية في الصومال لعبت دورًا كبيرًا في منع الأخبار الكاذبة التي تنشرها مليشيات الخوارج على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا "جامع" وسائل الإعلام والمجتمع إلى لعب أدوارهم في سبل السيطرة على الأخبار الزائفة التي تنشرها الخوارج على الشعب الصومالي.