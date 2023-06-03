المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة يحث على وضع القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدولية

حث المبعوث الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ اليوم السبت المجتمع الدولي على وضع القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدولية.

وقال قنغ - في كلمة بمؤتمر التعهدات بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لهذا العام، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "لقد دعت الصين إلى تقديم دعم سياسي وضمانات مالية للأونروا وتقديم المساعدة اللازمة للدول المضيفة للاجئين، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا، كما ندعو إلى رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم محنة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح أن الصين تدعم دائما وبقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

وأكد أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي وتقديم إسهامات إيجابية للتحقيق المبكر لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق سلام دائم وأمن شامل ورخاء مشترك في الشرق الأوسط.