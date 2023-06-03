استقالة "إيلا إروين" مسئولة إدارة المحتوى في تويتر

أعلنت إيلا إروين عن استقالتها من منصبها كمديرة لقسم الأمان وإدارة المحتوى في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يعد القرار الثاني بالاستقالة من هذا المنصب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشبكة الاجتماعية في نهاية أكتوبر الماضي.

بعد 24 ساعة عن شائعات وأنباء عن استقالة إروين، غردت ممازحة إن "شخصا او اثنين لاحظا أنني تركت تويتر أمس"، وأفادت: "لقد استقلت"، معللة أن تجربتها مع تويتر "كانت مذهلة" وأنها "ممتنة جدا للعمل مع هذا الفريق الذي يضم أشخاصا مندفعين ومبتكرين".

وتابعت "سأستمر في دعمكم ودعم تويتر"، دون ذكر أي تفاصيل في شأن الأسباب التي دفعتها للاستقالة.

كانت إيلا إروين خلفت يويل روث في هذا المنصب في نوفمبر.

وكان روث استقال بسبب رفضه الأساليب التي يعتمدها إيلون ماسك الذي "يحدد قواعد تويتر بقرارات يتخذها بمفرده"، على ماذكر بعد استقالته في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضح أن ماسك فشل في "إقناع المعلنين" بعدم ترك تويتر، وهي مشكلة كبيرة لنموذج العمل الخاص بالشبكة الاجتماعية.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، تراجعت قيمتها وأُعيد تفعيل حسابات شخصيات مثيرة للجدل بينها وجوه من اليمين المتطرف.



