نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يواجه به نظيره مانشستر سيتي، في مباراة ديربي مدينة مانشستر، التي تجمع بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتضن ملعب ويمبلي، المباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وتنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود ماركوس راشفورد، هجوم الشياطين الحمر أمام السيتي، ويعاونه جادون سانشو وبرونو فيرنانديز.

وعبر فريق مانشستر يونايتد إلى النهائي بعدما فاز على برايتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما تخطى السماوي نظيره شيفيلد يونايتد في نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - آرون وان بيساكا

خط الوسط: كريستيان إريكسن - كاسيميرو - فريد

وفي الهجوم: جادون سانشو - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز.