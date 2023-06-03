مغنية البوب العالمية شانا تعود بأغنية Walk That Walk

أصدرت نجمة البوب اللبنانية شانا المعروفة باسم "SS.HH.A.N.A" أغنية جديدة بعنوان " Walk That Walk " عبر مختلف المنصات الموسيقية، الأغنية صيفية إيقاعية تندرج ضمن خانة أغاني البوب الحماسية، وتقدم فيها شانا بالإضافة إلى الموسيقى المميزة وأدائها المبهر، رسالة قوية وجريئة .

تتحدث شانا في هذه الأغنية "الأفعال لا الأقوال" عن الأشخاص الذين يقدمون الكثير من الوعود لكن لا ينفذون شيئاً منها، وهي تدعوا من خلالها الوفاء بالوعد وعدم الكذب، ومن المتوقع ان تجذب شانا انتباه المستمعين إلى هذه الأغنية الجديدة وتقدم لهم مزيجاً مميزاً بين الموسيقى المبتكرة والرسالة القوية.

تعاون على كتابة الأغنية كل من النجم انطوني توما الذي اشتهر عالمياً بعد مشاركته في النسخة العالمية من برنامج "ذا فويس"، وأمين نجار من دبي. الأغنية من توزيع المنتج الموسيقي العالمي " Jeff Sojka" الحائز على جائزة الجرامي وهو عمل مع كبار النجوم مثل أرمين فان بيورن ومونستا إكس.