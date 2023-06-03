"الدفاع الروسية": القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني على محور دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /السبت/، القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني على محور دونيتسك في أشرس المعارك التي تخوضها فصائل هجومية من قوات "أحمد" الخاصة في وسط بلدة مارينكا، ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا.

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على كافة المحاور خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت نحو 585 جنديا".

وأضافت الوزارة أنه تم تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك وأخرى على محور كراسني ليمان، وتدمير 3 دبابات، وراجمتي صواريخ "جراد" و3 مدافع ذاتية الحركة من طراز "جفوزديكا" و2 من طراز "أكاتسيا"، ومدفع ذاتي الحركة KRAB بولندي الصنع، و4 مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" و2 من طراز "مستا-بي"، وواحد من طراز "دي-20"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية.

وأشارت إلى إصابة 87 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 96 منطقة، كما تم ضرب معسكر ميداني لتشكيل قومي أوكراني في منطقة خاركوف، وتدمير 3 مستودعات ذخيرة في ومركز للقيادة والمراقبة في دونيتسك، وإسقاط طائرة "سو-27" ومروحية "مي-8" في دونيتس، واعتراض صاروخين من طراز Storm Shadow و7 قذائف من HIMARS، و16 طائرة مسيرة.