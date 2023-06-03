خبير يوضح حجم التأثيرات المناخية على العالم

كشف الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، حجم تأثير التغيرات المناخية على العالم، قائلًا “إن التغيرات المناخية لها دور حتى إذا كانت بنسبة 50%، إضافة إلى أن المخلفات البيئية لها دور كبير جدًا، وهي ضمن عوامل التغيرات المناخية، ما أدى إلى تغير العناصر المناخية والظواهر الجوية”.

وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن التغيرات المناخية مستمرة في معدلات متزايدة لم تثبت أو تقل، فهذا دليل آخر على أن التغيرات المناخية سيكون لها مخاطر كبيرة جدًا خلال السنوات المقبلة.

وأردف أستاذ المناخ: على العالم أن يكون واقعي في تنفيذ توصيات وتعهدات المؤتمرات المناخية الدولية لتقليل الانبعاثات الكربونية، بخلاف التغيرات المناخية فإن تزايد السكان العالمي له دور في استهلاك العديد من العناصر.

وتابع: “إننا اليوم نشهد تغير الخريطة المطرية، فهناك جفاف في مناطق كثيرة جدًا، وسيول في مناطق لا تستفاد من هذه الأمطار، حيث أنها عندما تزيد عن حاجتها تؤدي إلى أذى التربة”.