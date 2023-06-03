بالصور.. وزير الصناعة يتفقد مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مصنع إنتاج البطاطين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واطلع الوزير على سير العمل والإنتاج داخل المصنع، والذي يعد من المصانع التي تقدم صناعة جديدة بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، متفقدًا خطوط الإنتاج في مختلف الأقسام، ومشيدا بمعدلات وجودة الإنتاج.

كما التقى الوزير عددا من العاملين بالمصنع ، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار تفقد أوضاع العاملين بالمناطق الاستثمارية وتقديم الدعم اللازم.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفر صناعة محلية مهمة، لافتا أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، منوها إلى أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد وتقدم التسهيلات بما يسهم في التوسع في المشروعات الصناعية و الاستمرار في النهضة بالمستوى الصناعي داخل المحافظة.

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