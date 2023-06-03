رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال الامتحانات داخل 4 كليات.. صور

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023، وذلك بالتزامن مع انطلاق الامتحانات التي تستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وشملت جولة رئيس جامعة الأقصر، تفقد لجان الامتحانات في كليات السياحة والفنادق، والآثار، والفنون الجميلة، والألسن، وذلك برفقة عمداء ووكلاء تلك الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

واستهل رئيس الجامعة جولته، بتفقد لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة، واطمأن على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما استمع لاحتياجات ومطالب عميد كلية سياحة وفنادق الدكتور صابرين عبد الجليل، مشدداً على الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية مع اتخاذ كافة الإجراءات المشددة لعدم التراخي في ذلك الأمر.

وانتقل رئيس الجامعة، إلى كلية الفنون الجميلة، حيث تفقد لجان الامتحانات بأقسام الجرافيك والتصوير والديكور بكلية الفنون الجميلة، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما توجه رئيس جامعة الأقصر، إلى كلية الألسن لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ورافقه خلال الجولة الدكتور ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، والدكتور محمود النوبي أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح أبو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكلية طبقاً للقواعد المنظمة، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، كما أشاد بتجهيزات الكلية في العمل على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وتابع حسين أعمال الامتحانات باللجان الخاصة بالطلاب ذوي الهمم بكلية الألسن، مشيدًا بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وتذليل أية عقبات داخل اللجان.

واستكمل رئيس الجامعة جولته، بتفقد لجان الامتحانات بكلية الآثار، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم، وسبل الراحة للطلاب.

وأجرى حسين، أحاديث ودية مع الطلاب، لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى ملائمتها للوقت ومستوى الطلاب الدراسي حسن سير الامتحانات وانتظامها، مؤكدا على توفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب من توفير التهوية المناسبة، والإضاءة الكافية، مشدداً على ضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم.، مشيداً بالانضباط داخل اللجان وبإجراءات السلامة والأمان التي تم اتخاذها من أجل راحة الطلاب.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء منذ بدايتها وحتى الآن، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى مع الالتزام الكامل بالتعليمات، في إطار ملائمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

امتحانات كلية الألسن (1)

امتحانات كلية الألسن (2)

امتحانات كلية الألسن (3)

امتحانات كلية الألسن (4)

امتحانات كلية الألسن (5)

امتحانات كلية الألسن (6)

تفقد الامتحانات (1)

تفقد الامتحانات (2)

تفقد الامتحانات (3)

تفقد الامتحانات (4)

تفقد الامتحانات (5)

تفقد الامتحانات (6)

تفقد الامتحانات (7)

تفقد الامتحانات (8)

تفقد الامتحانات (9)

تفقد الامتحانات (10)