المتحدث العسكري: وفاة فرد تأمين مصري و3 عناصر إسرائيلية أثناء مطاردة مهربي مخدرات على الحدود

أعلن المتحدث العسكري العقيد غريب عبدالحافظ غريب، أنه فجر اليوم السبت الموافق 3 يوينو 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات.

وأضاف المتحدث العسكري، في بان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه أثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد 2 آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأكد أنه جارى إتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتقدم المتحدث العسكري بخالص التعازى لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.