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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الصناعة يطلع على جودة إنتاج مصنع الأدوات الكهربائية في بورسعيد

وزير الصناعة يطلع
وزير الصناعة يطلع على جودة إنتاج مصنع الأدوات الكهربائية
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تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مصنع "أفينا" للأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأشاد الوزير بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إنتاج الأدوات الكهربائية، والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وأسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مُطلعًا على مستوى الجودة وتطبيق الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على توفير كافة الدعم الذي يسهم في ازدهار القطاع الصناعي بالمحافظة، وتوفير أفضل مناخ يحقق سبل الراحة للعاملين داخل المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ويدعم خطة التنمية الصناعية ببورسعيد.

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