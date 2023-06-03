لجنة الشباب بالمحامين تنظم دورة عن عالم الميتافيرس من منظور قانوني.. الخميس

أعلنت لجنة الشباب، بالنقابة العامة للمحامين، عن تنظيم دورة قانونية تحت عنوان «عالم الميتافيرس من منظور قانوني ومستقبل المحاماة»، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 8 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

تعقد الدورة تحت إشراف عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، وأبو بكر الضوة الأمين العام المساعد، ومحمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الشباب، وبتنسيق من الأساتذة: شريف منطاوي، خالد السني، أحمد اللويزي، المحامون.

ويحاضر في الدورة الدكتورأشرف أمين فرج يوسف، أستاذ القانون المدني والتجاري ـ المحاضر بالجامعات.

تعقد الدورة بصورة مجانية، ويحصل فيها المشترك على شهادة مجانية معتمدة من النقابة العامة للمحامين، على ان يكون الحجز والتسجيل بالحضور بنفس اليوم بالنادي النهري بالمعادي.