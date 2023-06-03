بسكوتة ابتكرها طفل تصبح الحلوى الرسمية لولاية أمريكية

ابتكر طالب أمريكي بسكوتة ، أصبحت فيما بعد حلوى رسمية يتناولها المواطنون بولاية ألاباما الأمريكية.

حيث اتخذت حاكمة ولاية ألاباما الأمريكية قرارا باختيار بسكوتة، ابتكرها طالب في الصف الرابع، لتصبح الحلوى الرسمية للولاية.

وكان طلاب مدرسة في منطقة مونتجمري خرجوا بفكرة لاختيار حلوى رسمية للولاية، وقدموا هذه الفكرة إلى الحاكمة كاي آيفي.

ولفت تقرير "أسوشيتد برس" إلى أن طالبة تدعى ماري كلير كوك قدمت بسكوتة، إضافة إلى الوصفة التي تشمل البقان وزبدة الفول السوداني والعسل، وتدعى"Yellowhammer" وأحضرت كوك مجموعة من البسكويت معها إلى حفل التوقيع على قرار حاكمة الولاية.

يذكر أن لولاية ألاباما لائحة طويلة من الشعارات والرموز الرسمية، بما في ذلك خضروات والجوز والبرمائيات.