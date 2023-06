برنامج متنوع بعروض نادي السينما الأوروبية والعالمية بقصر السينما خلال يونيو

يشهد قصر السينما بجاردن سيتي، عدة عروض سينمائية تعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، يقدمها القصر لرواده، خلال يونيو الحالي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يتضمن برنامج الفعاليات الذي يبدأ في الثامنة مساء، يوم 5 يونيو فيلم "Pina" ضمن برنامج نادي السينما التسجيلية وندوة للفنان تامر عبد المنعم.

ويعرض يوم 6 يونيو فيلم "Absence of malice" ضمن برنامج نادي السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، ويعرض يوم 7 يونيو فيلم "dogville" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل.

ويقدم القصر يوم 12 يونيو فيلم "Stagecoach" ضمن برنامج نادي سينما الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، كما يعرض يوم 13 يونيو فيلم "the hundred foot of journey" ضمن برنامج السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي.

ويتضمن البرنامج يوم 14 يونيو فيلم "persona" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل، كما يعرض يوم 19 يونيو فيلم "حادث النصف متر" ضمن برنامج نادي سينما بين الرواية والفيلم، وندوة للمخرج عصام حلمي.

وفي يوم 20 يونيو فيلم "Kingsman.the. .secrets. service" ضمن برنامج نادي السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، بينما يعرض يوم 21 يونيو فيلم "dancer of the dark" ضمن برنامج نادي السينما الأوروبية وندوة للناقدة نشوى نبيل.

كما يعرض يوم 26 يونيو فيلم "frozen" ضمن برنامج نادى سينما التحريك، ويعرض يوم 27 يونيو فيلم "Mr turner" ضمن برنامج السينما العالمية وندوة للدكتور نادر الرفاعي، فيما يعرض يوم 28 يونيو فيلم "the house.that.jack.built" ضمن برنامج السينما الأوروبية وندوة للناقده نشوى نبيل.