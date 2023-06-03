فرنسا واليمن يعزيان الهند في ضحايا حادث قطارات "أوديشا"

السبت 03/يونيو/2023 - 03:07 م

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خالص تعازيه إلى نظيرته الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وجموع الشعب الهندي في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع إثر تصادم ثلاثة قطارات في شرق الهند.

وقال ماكرون - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت - "خالص العزاء إلى الرئيسة مورمو ورئيس الوزراء مودي والشعب الهندي في ضحايا الحادث المأساوي الذي نجم عن اصطدام قطارات في ولاية "أوديشا"، معربا عن تضامن فرنسا مع الهند في هذا الحادث الأليم.

وفي ذات السياق، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك بعث برقية عزاء ومواساة لنظيره الهندي سوبراهمنيام جايشانكار، أعرب فيها عن بالغ الأسى والحزن الشديد إثر الحادث، مؤكدا تضامن الجمهورية اليمنية مع الهند في هذا المصاب الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت السلطات الهندية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 238 قتيلا و900 مصاب.