سقطت عليهم مروحة السقف.. مصرع طفلة وإصابة والدتها بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها وذلك على إثر سقوط مروحة سقفة عليهما داخل شقتهما بقرية العمارنة مركز المنزلة محافظة الدقهلية وجرى ايداع الجثمان تخت تصرف النيابة العامة والمصابة بمستشفى المنزلة العام لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى أخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى المنزلة العام لمأمور مركز شرط المنزلة بوصول طفلة جثة هامدة ووالدتها مصابة"ادعاء حادث عارض".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى المستشفي وبالفحص تبين وفاة "شيماء.ن.م.ع"، 6 سنوات بعد اصابتها بكسر في الضلوع وقصور في التنفس، وإصابة والدتها " فيكتوريا.م.ع.ا"، 42 عامًا، ربة منزل مصابة بجروح سطحية متفرقة بالرأس .

بسؤال الأم المصابة قررت انه حال تواجدها بصحبة نجلتها داخل احدى غرف شقتهما سقطت عليهم مروحة السقف مما أدى الى حدوث اصابتها ووفاة نجلتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.